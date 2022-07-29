美國股市主要指數今天連續第2天收高，因數據顯示美國國內生產毛額（GDP）連兩季萎縮，令投資人猜測聯邦準備理事會（Fed）可能不需要像一些人原先預期般激進升息。

道瓊工業指數上揚332.04點或1.03%，以32529.63點作收。

標準普爾500指數勁揚48.82點或1.21%，收4072.43點。

科技股那斯達克指數上漲130.17點或1.08%，收12162.59點。

費城半導體指數揚升33.50點或1.15%，收2944.50點。（譯者：楊昭彥）1110729