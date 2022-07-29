【愛傳媒呂自揚專欄】高雄大崗山以東，至南二高中寮隧道的中寮山（原名烏山），中間的月世界地形荒山丘陵區，屬田寮鄉（區）。

田寮鄉各村庄，皆祖先清代來此向原住民購買山林耕墾，定居散落在丘陵之山凹間。戰後，原來住家都是傳統土角或磚砌的紅瓦厝。

曾是著名觀光景點的南勢湖呂家古厝，位於四面環山的山凹低谷中。前後二落三合院，左右二列各14間的長護龍，共有92房間。深藏在偏僻的「深山林內」，依山坐東向西，山園起伏，綠樹環抱，面積廣大，格局完整，紅瓦斜頂，古色古香，有如世外桃源。是田寮鄉最有代表性的鄉土人文古蹟，和台灣傳統庶民土角紅瓦厝。

古厝前後二落（進）三合院仍完整，南邊二列護龍和其他部分房間，已被改建成鐵皮屋。

田寮國中重視鄉土教育，2019年7月10日連日大雨中，陳靖婷教導主任，特帶領30多位師生，乘二輛中型巴士，風雨無阻前來七星村南勢湖呂家古厝參觀。

古厝約建於180年前（1830-1860），呂家第8代子弟呂自揚，亦風雨無阻從高雄回去南勢湖歡迎，在風雨時落時停中，向田寮國中師生介紹呂家古厝的故事。

感謝田寮國中師生，風雨無阻前來參觀呂家古厝。

作者為作家

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