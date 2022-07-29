【愛傳媒藺奕專欄】人體彩繪師在我的鼓勵之下，釋放內心邪惡，留下一尾發情的黑曼巴在我右臂，回家之後捨不得洗掉，就枕著頭一起睡。

結果潛意識像一個吹笛人，這條蛇夜行似鬼地滑入我的夢境，整個人盤在大蛇身上，進行一場驚悚刺激、寫實、復仇的預言式奇誕夢境。

非常沉浸式的體驗。雖然記不清細節，但被她盤起遨遊，帶我去見識到大疫時代原來有新的綠洲。

這幾年疫情太困惑人了，如果沒有特殊感應，分辨方向的辦法只能靠自己：張開嘴前後左右四個方向分别停留三十秒，能吃飽的那個方向就是西北了！

我相信我們的人心都是一醰浸泡過種種蛇靈鬼魅的藥酒，在很多年裡未曾注意她的存在，原諒我從來沒能親自替妳打開瓶蓋，直到自己真正受傷了，她會自動撬開瓶口脫穎而出，那隱秘的復仇衝動就像蛇在蜕皮時磨石的撕扯，新征程的驅動。

所以我說夢境不只安慰人，它還能暫時取代神祇的缺席。

一覺醒來，意識到她完成從手臂滲入靈夢的任務，是時候好好告別了。

我帶她爬一段鄰近的小山，遇上一隻體型不大不小的蜥蜴，跋扈不讓路，還撐起身體搧起皮腮，看起來不太好惹，我就把右臂伸過去嚇她，果然屁顛屁顛就逃走了。

人與物、與草木、與獸之間的靈犀真是難以言述的，我很感謝上天給我這樣的祭壇，讓我和這尾黑曼巴擁有一場開幕的虔誠與謝幕的珍重。

蛇靈的護衛和堅守，對應外界正在發生的一切，明顯帶有替天行道的既視感，我因此更強大了一點點，心裡在微笑著，彷彿也給八方助緣留下一封封浪漫的情書。

作者為文學奬得主

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