民進黨桃園市長參選人林智堅面對「論文門」及「球場門」風暴，風波愈演愈烈，林智堅否認論文抄襲，並對新竹棒球場缺失致歉，仍無法止血。前民進黨立委郭正亮表示，未來恐怕第一個倒楣的就是民進黨新竹市長參選人沈慧虹。

郭正亮28日在《踢批批開講》節目中表示，林智堅7年新竹市長任內掩飾得太好，大家都覺得他年輕市長、執政成績分數也很高，沒想到球場爭議就爆雷。大家就會去看他所有的東西，未來恐怕第一個倒楣的就是沈慧虹，她就是要概括承受，因為她在選新竹市長。

郭正亮認為，未來新竹市的部分還會繼續爆雷，因為現在有很多網紅以此為樂，拍了新竹市景並貼上臉書；2020年審計部報告，新竹市公園就有95％不合格，也被翻出來。

郭正亮接著指出，新竹棒球場已付款4億多，是不是真的驗收？林智堅本來說沒有付款，外界以為沒有驗收，後來去查帳，才發現12億工程款中已付出4億多元，林智堅才改口稱已經部分驗收，這種一再改口，必有貓膩。

郭正亮認為，林智堅以後的事情會非常多，比如出國去看輕軌、東京棒球場，結果沒有找輕軌專業人去，這種事一直爆出來。

郭正亮甚至透露林智堅一個小故事，媒體人錢怡君曾在新竹的公園訪問林智堅20分鐘，微風徐徐吹來，林智堅竟連一根頭髮都沒有飄動，就可知道髮油有多厚，他很重視體面，出門前一定要「化妝完整」。