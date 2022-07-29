台大計算機中心公告指出，除非學生被退學，或是外國交換生離校，否則信箱將會永久保留。(圖／PTT、台大官網)

林智堅論文門燒不停，本人則拒絕前往台大說明，但在昨(28日)發出6000字聲明稿給台大，重申絕無抄襲，並稱自己的台大信箱已經被刪除，加上換過電腦，導致論文資料部分遺失，但會盡可能去收集資料與證據，但許多網友不買單，更有畢業生直接貼出自己信箱截圖打臉「管中閔年初才發新年祝賀而已」。

林智堅聲明稿中表示自己今年已經47歲，從事公共服務長達22年，同時身為年輕世代縣市首長，非常在乎人格與名譽，再次強調論文為原創，絕無抄襲，林稱由於個人電腦已在數年前更換過，加上台大信箱遭到計算機中心砍除，部分論文資料已經遺失，但會努力找到資料與證據還原事實。

一名畢業生貼出台大校長管中閔年初寄出的新年祝賀郵件，笑稱管爺才跟他說新年好。(圖／PTT)

但林智堅說法傳到PTT後，許多網友完全不買單，不但有網友找出台大計算機中心公告資訊，清楚寫著除非遭校方退學，或是國外交換生離校，否則信箱都是永久保留，更有畢業生貼出自己的信箱截圖，笑說管中閔新年才發了祝賀郵件。

不少鄉民也留言：「不愧是堅導！最新劇本」、「肉身測試..還可以登入..95年碩」、「最好信箱會刪除啦」、「我b93(2008畢業)的信箱都還在耶，你2016跟我說被刪」、「所以你他X是被台大退學哦XDDD」、「是真的把大家都當白痴耶」、「怎麼不乾脆說被白蟻吃掉算了」、「就算真的被刪除，誰不會備份論文啊」、「2016雲端都出現多久了」、「不對啊，林智堅不是說論文email都是助理協助接收處理」、「那天記者會我記得是gmail耶...」、「說了一個謊，就要用100個謊來圓」。