桑達颱風昨晚生成，預估無侵台機率；即將影響台灣的天氣系統，是後面的季風環流。最新模式模擬，未來一周環流「先東後西」，從台灣東邊移至西邊的過程中，將帶來明顯雨勢，不排除有強對流發展機率。

今年第5號颱風「桑達」生成，目前維持輕度等級，路徑預報它將順著勢力強大的「季風環流」邊緣，經琉球北方轉至東海，對台灣無影響。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，提醒跟在颱風後面的才要注意！

未來一周「季風環流」啟動，先在台灣東部外海打轉徘徊3天，之後2天通過並走到台灣西部，屆時結構被破壞、逐漸減弱消失，殘存西南風影響最後2天。

吳德榮表示，「季風環流」結構不太對稱，移動過程又會受到大氣環境、地形影響，每一天都會為台灣地區帶來不同程度降雨，有局部陣雨或雷雨機率，甚至強對流發展，民眾應特別留意。

今高溫稍降，已沒有動輒飆40度，各地氣溫：北部23至34度、中部24至34度、南部23至35度、東部22至37度。