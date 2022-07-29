蘋果公司挺過中國封控防疫的供貨難關，今天公布上季營收與獲利優於市場預期，iPhone銷售穩健功不可沒。執行長庫克坦言部分事業走弱，但仍看好蘋果本季營收表現。

蘋果公司（Apple）季報顯示，截至6月25日的會計年度第3季獲利降至194億美元，年減10.6%，為近兩年來獲利表現最差的一季；每股盈餘1.2美元，不如去年同期的1.3美元，但高於華爾街分析師預期的1.16美元。

蘋果上季營收年增近2%，達830億美元，刷新會計年度第3季最高營收紀錄，且優於市場預期的828億美元。

蘋果延續COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發兩年多來做法，未隨財報公布本季營收預測。庫克（Tim Cook）接受媒體訪問時說，蘋果在一些地方見到疲軟跡象，仍預期會計年度第4季營收年增率高於第3季。

今天蘋果股價漲約0.4%，收在157.35美元，年初以來下跌11.4%。最新季報於美股收盤後公布，蘋果盤後股價一度勁揚4%。

全球經濟前景不明，近期多家廠商示意智慧型手機與個人電腦需求減弱，蘋果季報因而深受矚目。投資人關注上季業績之餘，也希望得知美元走強、通貨膨脹憂慮、全球晶片荒及中國COVID-19防疫措施擾亂供應鏈，是否會打亂蘋果全年業績再創新猷的步調。

上季iPhone事業進帳逾406億美元，年增2.8%，表現優於市場預期的年減2.5%。庫克說，沒有明顯跡象顯示iPhone銷售受總體經濟局勢影響。

但受供貨吃緊影響，上季iPad、Mac、穿戴式裝置事業收入都較去年同期衰退。

蘋果4月警告中國防疫影響生產及晶片短缺可能阻礙蘋果高達80億美元收入，外匯因素及俄烏戰爭爆發後蘋果暫停在俄羅斯銷售產品也可能抑制業績成長。庫克說，這些不利因素對蘋果影響比預期「略小」。

蘋果第3大市場大中華地區（含中國大陸、香港、台灣）上季營收146億美元，年減1%，降幅雖小於分析師預期的7%，仍反映蘋果產品需求受COVID-19防疫限制影響。（編輯：郭中翰）1110729