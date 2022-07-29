萬海航運（2615）28日舉行新造船「WAN HAI 296澤春輪」交船儀式，交付後將投入萬海航運韓國－星馬航線，提供客戶優質運送服務。

澤春輪是萬海委由中國船舶工業貿易公司與廣州文沖船廠，建造新造船12艘2,038TEU系列貨櫃輪的最後一艘。

鑑於疫情防疫考量，萬海台北總部以線上視訊會議參加澤春輪交船暨2038 TEU系列船完工感恩會。本次交船儀式在中國船級社、中國驗船中心、挪威船級社、美國驗船協會、中國船舶工業貿易公司、中船黃埔文沖船舶公司等祝福及見證下圓滿結束。

這批12艘2,038TEU系列貨櫃輪，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23,802噸，航速20.66節，採用劍艏設計，配備全平衡歪斜球型舵、變頻式電動海水泵節能系統，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。

本系列船舶榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。