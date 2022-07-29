民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門風波，林團隊昨(28日)晚間證實，林智堅下午確實曾赴總統官邸，但是在說明論文事件來龍去脈，蔡英文要求林拿出證據持續對外說明。此舉更是引發網友熱烈討論，有人就認為「反正最後也是不會承認錯誤」。

根據《中國時報》今(29日)報導，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬昨強調，地方上未傳出有「換堅」說法、黨內也沒有，他閱讀過林智堅論文所有資料，被抹黑當然要盡量說明，相信林論文為原創，也願意為林持續公開說明澄清。林智堅團隊也說，並無「換堅」一事。

對於林智堅進官邸向蔡英文總統報告來龍去脈一事，引發網友在中時新聞網、《Yahoo新聞》相關報導熱烈討論，有超過700則留言，不少網友皆發表看法，包含「要全黨救一人？不分青紅皂白？」「為什麼是向各界說明，而不是當事人自己去向台大論文審查委員會說明？」「錯了？就承認，就不要再辯、騙、推了！」「差不多了！可能要退選了」、「良心何在？」