半導體載具廠家登(3680)28日應邀參加櫃買中心業績發表會，公司表示，目前客戶訂單需求未見調整跡象，下半年營運續強、表現仍可期待。同時，前開式晶圓傳載盒（FOUP）有信心明年成長達30％，且未來3年的年複合成長率（CAGR）可達25～30％。

家登尚未公布2022年第二季財報，自結合併營收10.65億元，季增4.1％、年增達76.59％，改寫歷史次高。上半年合併營收20.91億元、年增達67.54％，續創同期新高，由於半導體本業營運暢旺、配合認列子公司吳江新創處分利益，上半年獲利有機會超越去年全年。

觀察家登上半年主要業務概況，載具本業營收15.75億元、年增達1.2倍，董事長邱銘乾表示，光罩傳載與晶圓傳載方案為成長主動能。而經營設備業務的子公司家登自動化，上半年營收3.84億元、年增達82.23％，表現亦同步強勁。

邱銘乾表示，隨著客戶製程技術推進，家登今年極紫外光光罩盒（EUV Pod）需求同步大增。相較於EUV光罩層數7奈米為5～7層，5奈米增至14～17層、3奈米更達21～24層，隨著客戶3奈米製程量產、配合所需機台增加，需求增加有助增添下半年成長動能。

邱銘乾指出，中美貿易戰使美日供應鏈退出，中國大陸客戶對此緊急求助家登，公司原本就有準備生產基地，正好補足陸廠相關需求，使FOUP成為今年最大成長動能。目前中國大陸及其餘區域客戶分別包下7成及3成產能，訂單能見度已直達明年底。

根據目前接獲在手訂單、推估客戶需求及自身產能準備，家登對FOUP明年營收成長達30％有信心，且未來3年的年複合成長率（CAGR）可達25～30％。至於新切入的航太起落架事業為長單合約，預計第四季小量生產、明年第三季起至2024年將帶來顯著營運貢獻。

家登指出，目前EUV先進製程需求目前未見景氣影響而走弱趨勢，成熟製程產品亦具成本優勢。而子公司家登自動化攜手轉投資的迅得提供載具＋機台＋系統一站式服務，亦增添營運成長動能，整體而言下半年營運表現仍可期待。