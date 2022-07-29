金管會去年9月赴瀚亞投信金檢時，發現前投資長劉興唐有違規利用人頭戶炒股，且指示自家基金及全委帳戶先上車、再寫分析報告抬轎等違規行為，對此除重罰瀚亞投信400萬元、勒令解除劉興唐職務、禁止新簽全委投資契約、新募及引進代理基金等3大裁罰。

證期局副局長高晶萍表示，金管會經查發現劉興唐利用投資長職務之便，在運用基金及全委帳戶從事各股交易期間，利用人頭戶買進相同標的，並指示基金及全委經理人先買賣特定股票、再撰寫分析報告等「先畫靶再射箭」狀況，違反個人交易及投資流程規定。

金管會認為，上述違規顯示瀚亞投信內控制度失靈且有重大缺失，未能有效查核督導投資長個人交易及干涉投資決策違規行為，未以善良管理人注意義務及忠實義務、本誠實信用原則執行業務，對此依違反投信投顧法規定祭出三大裁罰。

金管會除裁罰瀚亞投信400萬元，並禁止瀚亞投信新增全委投資業務3個月、1年內不可募集基金、2年內不能代理引進新境外基金，同時命令瀚亞投信解除劉興唐職務，成為首位遭解職的投資長。不過，瀚亞投信已於去年11月便將劉興唐免職。

據金管會統計，瀚亞投信截至5月底管理基金共33檔、基金規模845億元，全委基金有16檔、規模1140億元。此次為金管會近3年來對投信業的次高裁罰，並要求瀚亞投信委託非公司財報簽證會計師事務所的會計師，出具內控改善後的專案報告再報會審查。