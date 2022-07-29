PTT網友發言。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友發言。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友發言。（圖／翻攝自PTT論壇）

民進黨桃園市長參選人林智堅，論文抄襲疑雲未平息，又因新竹市棒球場花了12億整修卻品質低下遭轟，爭議連環爆。有PTT鄉民疑惑，為何平常愛討論時事的意見領袖網紅們幾乎全都閉嘴？網友則直言原因是「顏色不對」，否則拿李眉蓁論文案爆發時，這些網紅們的態度比較便可見玄機。

網友28日在PTT論壇發表《意見領袖網紅怎麼都沒在講林智堅案啊》一文，內文指出，他看來看去只看到幾個新聞台跟政論節目在談論相關議題，讓他不禁疑惑「那些平常愛討論時事的意見領袖網紅呢？」

發文網友強調，眾多網紅裡他目前只有看到「宅神」朱學恒在談林智堅案，相關案件都燒二、三個禮拜了，有好幾個依照節目屬性應該會討論的網紅，這次怎麼都那麼安靜？令人懷疑莫非背後另有八卦？

此文發出後引發熱烈討論，大批網友紛紛回應：「顏色不對」、「今天林智堅換個顏色一定被罵到五雷轟頂，信不信？」「你看當初李眉蓁論文最嘴的那些人，現在很安靜就知道是什麼回事了」、「圖文作家也消失了」、「人家本來就有立場還問？」「你今天總算知道党的強大了吧」、「因為不是意見領袖，是黨的喉舌」。