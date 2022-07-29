一名謝姓男子約兩名剛認識的辣妹到KTV喝酒，見兩女喝醉後誆稱要送兩人回家，卻載到自己住處，脫光自己及其中1名辣妹小美衣物後強吻胸部，正準備性侵時，另一女的手機卻狂響，小美當場驚醒，見謝男全裸趴在身上，立刻大聲痛罵謝男「爛咖」，接著氣到報警，法官依乘機性交未遂罪，判處謝男2年有期徒刑。

根據判決書，謝男於民國110年11月23日凌晨，約了先前之犯認識的兩名辣妹到KTV唱歌，事後見兩位辣妹喝醉，於是自告奮勇帶兩人回到住處，但謝男見到其中一名辣妹小美酒後昏睡致意識不清，另外一人也已經熟睡，竟脫光自己及小美衣物，趴在她身上親吻胸部，剛好當時另一名辣妹手機響起驚醒小美，當場猛力推開謝男，因此未遭到侵犯。

小美事後報警並指控，她連謝男是誰都不知道，我連被告叫什麼都不知道，去唱歌前已在夜店有喝酒，到了KTV又喝到很醉，我只知道出KTV時天已經亮，當時根本無法自己走路。

小美又控訴，當時太醉無法動彈，只記得先被親嘴，然後被親胸部，當時衣服還穿著，後來有明顯感覺到被脫衣服，然後感覺胸部被親，當為另一位朋友電話鈴聲一直響才被鈴聲吵醒，她就推開謝男去接電話，醒來時全身都被脫光。

法官綜合各項證據，認定謝男與小美第一次見面，無特殊感情，且女方遭強吻後吻後，痛斥被告，聲量大到驚醒同床的友人，女方事後立刻報警，可證明女方無意願與謝男發生性行為。

合議庭審酌，謝男利用女子泥醉不知抗拒，乘機對其性交未遂，造成女子身心受創甚大，法官不採信謝男虛飾辯詞，依乘機性交未遂罪，判處2年有期徒刑。可上訴。