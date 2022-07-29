全球雲端基礎架構領導大廠VMware表示，為鴻海(2317)打造的虎躍雲數據中心已於6月正式啟用，未來鴻海將以虎躍雲數據中心為基礎，於全球複製本地雲資料中心的建置模式、達成多點數據串聯，為鴻海加速F2.0數位轉型願景，奠定穩固的數位與永續營運根基。

鴻海集團在全球24個國家地區設有137個廠區及辦公室，產生數據散落各地廠區，過去各自獨立的資源管理方式，使集團的統一資源調度與維運管理備受挑戰，更完善與全面的即時控管集團資源迫在眉睫。

鴻海虎躍雲數據中心採用以軟體定義的資料中心（SDDC）為基礎的VMware Cloud Foundation（VCF），讓集團各事業單位在部署多雲時，仍可維持一致作業與基礎架構，使行政系統與廠區運營能在富含高彈性、靈活開發等優勢的環境中運作，提升整體管理效率。

此外，NSX Advanced Load Balancer透過多雲負載平衡、網路應用程式防火牆和容器流入等服務，協助鴻海達到簡化管理、即時監控以及自動化開發等目標，為虎躍雲數據中心打造現代化且安全的應用環境，加速鴻海的「3+3」策略布局發展。

鴻海資訊長龔培元表示，集團自2019年起致力於F1.0現況優化、F2.0數位轉型及F3.0轉型升級三大目標，虎躍雲數據中心為立足台灣、放眼全球的關鍵基石。未來將持續藉由VMware混合雲解決方案，讓集團龐大事業群擁有更彈性、安全且永續的資源管理策略。

VMware台灣總經理陳學智表示，公司致力為在地夥伴量身建構雲智慧數位藍圖，很榮幸能與鴻海共同啟動以虎躍雲數據中心為核心的全球雲端服務，成功促進更加靈活的全球數位管理、資源調度與技術創新，讓鴻海順利敲開跨域拓點大門，加值於國際市場的競爭優勢。

而因應國際供應鏈掀起綠色浪潮，長期耕耘於ESG領域的鴻海日前亦揭櫫「綠色智能」、「循環經濟」兩大核心策略，將IT轉型納入綠色實踐一環，率先於虎躍雲數據中心的基礎架構中採用VMware虛擬化技術。

鴻海將過往承載工作負載運算的龐大實體機虛擬化，極大化主機有效利用率，達到節能減碳，也成功縮短甚至排除停機時間，提升資源轉換率，逐步為2050年溫室氣體淨零排放的目標投注雲端及數位的轉型能量，全面強化品牌在供應鏈的韌性與競爭力。