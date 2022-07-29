台達電(2308)公布第2季及上半年財報，無畏大陸華東地區4月及5月上旬大規模封城停工，台達第2季毛利率及營業淨利率同步上揚，單季稅後盈餘為76.27億元，年增0.51%，單季每股盈餘為2.94元，累計上半年每股盈餘為5.27元。

大陸華東地區自5月中解封復工，且半導體元件供應趨於正常，台達電第2季合併營收為899.96億元，季增9.04%，年增14.25%，創下單季歷史新高，營業毛利為264.7億元，季增17.58%，年增11.78%，單季合併毛利率為29.41%，季增2.13個百分點，年減0.65個百分點，營業淨利為96.54億元，季增29.26%，年增9.96%，營業淨利率為10.73%，季增1.68個百分點，年減0.42個百分點，稅後盈餘為76.27億元，季增25.9%，年增0.51%，單季每股盈餘為2.94元。

台達電上半年合併營收為1725.34億元，年增14.07%，營業毛利為489.82億元，年增8.16%，合併毛利率為28.39%，年減1.55個百分點，營業淨利為171.23億元，年增5.17%，營業淨利率為9.92%，年減0.84個百分點，稅後盈餘為136.86億元，年減3.41%，每股盈餘為5.27元。

台達電將於今天舉行法說會，說明第3季營運展望。