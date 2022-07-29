香港人氣男子音樂組合「MIRROR」演唱會，昨（28日）爆發嚴重事故，演出進行到一半時，台上大螢幕忽然鬆脫，當場砸中2名舞者，演唱會也被迫終止，遭砸傷的舞者隨即送往伊利沙伯醫院救治。

根據港媒報導，MIRROR成員Edan 和Anson Lo合唱《Elevator 》時，與舞者群在台上勁歌熱舞，將氣氛炒熱到最高點，未料掛在空中的大型螢幕居然鬆脫墜落，導致2名舞者遭砸傷送醫，舞者阿峯傳出盤骨及頸椎受傷，暫無生命無危險且情況穩定，另一位舞者李啟言則是頭部及頸椎受傷，四肢無法動彈，昏迷指數三，留醫ICU，不過最新消息指出，李啟言已經清醒，也能和醫生進行對話，狀況趨於穩定。

主辦方MakerVille行政總裁魯庭暉，得知爆發意外後，第一時間便趕往醫院了解情況，也召開記者會對此次意外鞠躬道歉，強調會盡全力幫助傷者及其家屬，並提供他們一切所需的協助，更允諾將徹查造成事故發生的原因。

這場演唱會從首日就狀況連連，先是安排12位成員站在天橋跳舞，未料竟劇烈搖晃，隔日便直接取消該表演環節，沒想到成員Frankie陳瑞輝獨白時，由於燈光過於昏暗，沒有注意已踩到舞台邊緣，直接在上萬觀眾面前摔落，還好並無大礙，事後也在IG限動PO報平安，不過種種意外接連發生，讓粉絲呼籲主辦單位得重視安全問題，應該先暫停接下來的演出。