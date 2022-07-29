民進黨桃園市長參選人林智堅，論文抄襲疑雲未平息，又因新竹市棒球場花了12億整修卻品質低下遭轟，成輿論焦點。最新網路民調顯示，認為林「球場門」、「論文門」兩案會對桃園選情產生影響者，高達73.1%；認為林智堅風波會對民進黨整體選情造成衝擊者，也高達66.9%，顯見林對綠營及年底大選的整體影響甚鉅。

《YAHOO奇摩》28日針對「你認為林智堅的『球場門』、『論文門』，會對桃園選情產生影響嗎？」發起網路投票，已有超過18300人參與投票。目前結果顯示，認為林智堅「球場門」、「論文門」會對桃園選情「非常有影響」者高達73.1%、「還算有影響」有11.8%、「完全不影響」有6.6%、「不太有影響」有5.9%、「不知道／沒意見」有2.6%。

至於「你認為林智堅引起的兩大風波，會對民進黨整體選情造成衝擊嗎？」認為「一定會」者有66.9%、「可能會」有15.2%、「不太會」有8.5%、「完全不會」有7.1%、「「不知道／沒意見」有2.3%。

參與此網路民調投票者，男性比例為75.5%、女性為24.5；居住地點以北部（北北基/桃竹苗）比例最高達64.7%；年齡則以超過55歲者最多達25.9%、51~55歲次之達17.6%、41~45歲排行第三有17.0%。