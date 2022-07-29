烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）敖德薩東方的沿海城鎮科布列韋（Koblevo）7月28日發生一起水上活動意外，兩名男子海泳時誤觸水雷殞命。

州長尼古拉耶夫金（Vitaliy Kim）在社群網路電報（Telegram）官方帳號上發文說：「我再說一遍，如果政府禁止，那肯定是有原因的。禁令期間依舊有2人在布列韋游泳時，被水雷炸死。」

據《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）28日報導，自烏俄戰爭爆發以來，這不是第一次有人從事水上活動被炸死，敖德薩市市長特魯漢諾夫（Gennady Trukhanov）今年6月時承諾，在安裝特殊的網子，以確保水雷不會接近岸邊和人們游泳的區域後，將開放部分敖德薩海灘，以提供海泳與其他水上活動。由於俄羅斯導彈襲擊可能會對海灘上的遊客造成威脅，敖德薩州軍事管理局和敖德薩市議會5日決定，不在今年夏開放敖德薩州的海灘，但即便如此，依然有一名男子15日在敖德薩州海灘游泳時被水雷炸死。