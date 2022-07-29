1名網友在臉書貼出1張公告，他不滿鄰居愛愛完的保險套跟衛生紙往樓下丟，忍無可忍後他將公告貼在電梯內，請社住戶們自律，貼文一出，網友們紛紛留言：「嘉明的味道」、「不能被爸媽發現」、「偷情怕被抓吧」、「管委會只好介入你們入洞的權利」。

原PO於臉書社《爆廢公社公開版》以「很有味道的電梯公告」貼出1張照片，畫面中可見該網友的鄰居將完事後的保險套，衛生紙丟出窗外的癖好，讓原PO憤怒在電梯內貼告，上面寫下，本社區將不歡迎你，請住戶自律，將依公寓大廈管理條例、管委會將依法介入調查。並在文末補充「塗掉了啦，不要一直猜人家社區全名」。

文章曝光後，網友們笑說：「將以遺棄罪送辦」、「一家修竿萬家子孫滿廳」、「安捏太危險」、「把保險套往外丟，是其中一個偷情怕被抓吧」、「丟家裡是多怕被發」、「管委會只好介入你們入洞的權利」、「嘉明的味道」、「管委會只好實施封鎖措施」、「他小孩想玩飛高高啦」、「就不能被爸媽發現」

也有網友笑說：「把監視器瞄準該住戶的窗戶，戴上手扒雞手套，拾起掉落物，裝進信封袋，放置該戶信箱」、「為什麼會知道是那個住戶的？有驗過」、「下雨時應該很吵，很多蛙叫聲」、「有監視器可看嗎，我想看」、「拿去驗DNA」。