毒品清點後數量龐大，種類橫跨毒品愛用者老、中、青三代。（高市警局鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

常姓與林姓男子（前後橘衣者）在家囤積價值數百萬元的毒品。（高市警局鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄41歲的常姓與39歲的林姓男子在家囤積價值數百萬元的毒品咖啡包及K他命、安非他命等毒品，想趁暑假期間大撈一筆。檢警上門查緝，發現外觀寫著「白鯧」、「蚵仔」字樣的白色保麗龍箱有異，打開發現琳瑯滿目的毒品，全案依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

常男與林男以為警方投入大量警力支援防疫出現空窗期，看準青少年提早放暑假、毒品市場的商機，特地購入一批款式新穎、包裝亮麗新奇的「草莓」、「FACETIME」、「紅螞蟻」、「MONCLER」、「彩虹惡魔」等毒品咖啡包，連中年大叔喜愛的「K他命」與老毒蟲成癮的安非他命都賣，販賣毒品的種類橫跨老、中、青三代。

高雄地檢署指揮鼓山分局偵查隊、內惟派出所、與鳳山分局偵查隊等單位，26日持搜索票前往常男、林男位在高雄前鎮區的住處搜索，發現住家內囤放數個外觀寫著「白鯧」、「蚵仔」的可疑保麗龍箱，一打開果然查獲大量毒品，清點後數量有安非他命9包（毛重123g）、K他命172包（毛重162g）、毒品咖啡包2244包（毛重8748g）及現金3萬6千餘元、手機等物。

檢警清查，常男與林男兩人持有的毒品總價數百萬元，全案依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。鼓山分局提醒，施用毒品會對腦部中樞神經造成影響，產生妄想及行為暴躁、意識模糊或精神恍惚，嚴重者會造成精神分裂，甚至導致死亡，民眾切勿以身試法。