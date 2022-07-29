民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲疑雲，競選團隊提出3證據反駁抄襲，至於事件關鍵人物余正煌隨後也再由委任律師出面回應，「余正煌從來沒看過林智堅的論文，不知林寫什麼，也懶得去看，因跟余無關」。此話一出，引發網友關注，其中有人就說「不要看啦！支持他繼續參選到底，這樣才知道民進黨有多失去民心」。

余委任律師張祐齊昨下午回應，「余正煌從來沒看過林智堅的論文」，不知道林寫什麼或完成什麼，也懶得去看，因跟余沒有關係。張祐齊也說，如果林智堅堅持自己的論文絕對是原創，應該要去跟台大說明，台大正在審理過程，最後判斷原創與否和學位認定也是台大，開記者會沒辦法解決問題。

對此，不少網友紛紛湧入《中時新聞網》、《LINE TODAY》相關報導底下留言，有人就表示「這才是真正的學術歸學術」、「張祐齊也說，如果林智堅堅持自己的論文絕對是原創，應該要去跟台大說明，台大正在審理過程，最後判斷原創與否和學位認定也是台大，開記者會沒辦法解決問題」、「帥」、「錯了就該認錯，有這麼難嗎？」「快沒戲了」、「雖然已露餡了，但不能退選一定要撐住呀」、「好神奇喔！都說沒抄，難道是鬼抄的」。