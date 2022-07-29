香港人氣男子音樂組合「MIRROR」演唱會，昨（28日）演出進行到一半時，台上大螢幕突然鬆脫墜落，當場砸中2名舞者，演唱會也被迫終止，讓在場1萬多名觀眾陷入恐慌，由於多數粉絲錄下事故瞬間，也讓相關影片在網路瘋傳，對此，藝人古天樂呼籲所有人「停止轉發」。

MIRROR演唱會發生大螢幕掉落意外，造成2名舞者遭砸傷送醫，藝人古天樂在凌晨時將臉書頭像換成全黑照片後，便以黑底白字表示：「今晚香港演藝界發生了嚴重的舞台意外，令人震驚和難過，我請大家一齊為傷者祈福，並停止發放/轉發令大家不安的片段」，接著強調沒有人希望意外發生，即使一次也嫌多。

古天樂認為目前最重要是專注處理和協調事件，再全面關注及檢視今後所有台前幕後人員演出的安全問題，以免重蹈覆轍，希望眾人能以正念為傷者祈福，讓受傷舞者能早日度過難關，此PO文短短幾小時就吸引近4萬人按讚，紛紛留言：「古先生可以帶領重新審視演藝人員工作安全問題，確保今次傷者得到適當醫治及賠償」、「希望古先生可以幫傷者們取回公道」。

主辦方MakerVille行政總裁魯庭暉，得知爆發意外後，第一時間便趕往醫院了解情況，也召開記者會對此次意外鞠躬道歉，強調會盡全力幫助傷者及其家屬，至於舞者阿峯傳出盤骨及頸椎受傷，但無生命無危險且情況穩定，另一位舞者李啟言則是頭部及頸椎受傷，四肢無法動彈，原本昏迷指數三的他，目前已經清醒，狀況趨於穩定。