小編今（29）日精選5件不可不知的國內外財經大事。房地合一稅2.0上路滿一年，永慶房屋統計指出，過去一年符合新制房市交易案估超過10萬件，其中，適用45％稅率的短期交易案近3萬件，應納稅金額上看百億、獲利金額超過220億元，去年第三季每件短期交易獲利約60萬元、今年首季增加至約86萬元，顯示房市短期交易不僅量多，獲利也驚人。。

【1】房地合一2.0上路周年 一年稅入上看百億

過去一年內，不僅房價漲幅大，房市短期交易不僅數量及在整體房市交易比重驚人、成長快速，就連平均每件獲利金額也快速增加，去年第三季平均適用45％稅率的每件短期交易獲利約60萬元、第四季成長至67萬元，今年第一季更增加至86萬元，短短三季內平均每件短期交易的獲利金額成長了4成以上。

【2】14檔高通概念股 垂淚嘆息 ABF載板三雄跌最慘

手機市場降溫，晶片大廠高通下修手機銷量及獲利預估，研調機構顧能也預估，今年智慧型手機銷量僅成長3.1％、遠遜於2021年的將近25％擴增紀錄，高通盤後股價一度走跌4％，台系供應鏈包括欣興等14檔同垂淚。

【3】美決策沒意外 我央行料9月再升息

美國聯準會（Fed）在台北時間28日凌晨宣布利率會議決策，再升息3碼（0.75個百分點），符合市場預期，Fed主席鮑爾態度轉為鷹中帶鴿，先前包括智庫學者及央行理事認為，若Fed這次一口氣升4碼，央行可能召開臨時常務理事會補升半碼，現在看來機率相當低，但預料9月第三季理事會仍將三度升息。

【4】潤泰全 化解下市危機

潤泰全、潤泰新因轉投資南山人壽，衝擊二家公司淨值，恐有下市之虞，二家公司董事會決議變更會計政策，28日公布經過會計政策變動後，至第二季底潤泰新為13.41元，潤泰全淨值為5.73元、潤泰全並將發行3.7億股現金增值，以因應這類非營運因素波動對公司影響，化解潤泰雙雄淨值轉負與下市危機。

【5】Fed升息3碼 鷹中帶鴿

美國聯準會（Fed）台北時間28日凌晨一如預期宣布升息3碼，連續兩個月大動作調升基準利率。Fed主席鮑爾發言釋出鷹中帶鴿訊號，他駁斥美國經濟有衰退疑慮，不排除9月還會再升息，但暗示往後升息腳步可能趨緩。