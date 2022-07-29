民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文門、球場門爭議，民進黨立委高嘉瑜憂恐造成北北基桃竹「一屍五命」，「換堅」議題持續延燒。媒體人韋安表示，若「換堅」，現任桃園市市長鄭文燦就完了，若不換則是民進黨完了；尤其換堅與否更涉及到2024有可能的「賴燦之爭」，即可望代表綠營角逐下屆總統大位的現任副總統賴清德與鄭兩人，也會被林風暴所害。

高嘉瑜25日在政論節目表示，林智堅從論文到球場爭議，內部「有一股勢力在醞釀換堅」，加上《美麗島電子報》民調指出，有近6成民眾認為若論文違法要換掉林。高憂心道，民進黨北北基桃竹選情，會不會「一屍五命」？更形容目前狀況就像「失速列車」，列車長在前面，乘客坐在後面，都知道快撞牆了，想去拉手剎車停止撞牆，但列車長就站在那一動不動，都不知道該不該去拉手剎車。

高嘉瑜的「一屍五命」說引發熱烈討論。韋安則昨日（28）則在臉書發文表示，如果換堅那鄭文燦恐怕完了，但如果不換堅那恐怕就換民進黨完了，且換堅與「換燦」已經開始連動了。

不僅如此，韋安更直言，由於被外界稱為「東宮太子」、「綠營大阿哥」的鄭文燦與「接大位」的關係緊密，故其實「換不換堅」，不僅會對年底九合一選舉造成影響，更還涉及到2024年總統大選有可能發生的「賴燦之爭」。