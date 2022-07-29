今年2月5日，馬祖上空首度出現一架大陸不明飛行物空中盤旋，引起軍民緊張，事後軍方查證，該架飛機為大陸民用運十二運輸機。昨(28日)，又有不名飛行器兩度出現在馬祖上空盤旋，疑似刺探我方軍事設施，防空部隊立刻發射信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施掩蔽，這也是我方首度利用信號槍對大陸不明飛行器進行警告性射擊作為，而入侵的不明飛行器經軍方研判為無人機。

大陸無人機昨1天兩度入侵馬祖上空 ，部隊首度射擊信號彈驅離，圖為馬防部官兵訓練信號槍射擊照片。(青年日報提供)

陸軍司令部昨晚主動發布新聞表示，東引地區28日發現不明飛行器兩度掠過上空，經比對研析為無人機，不排除係針對防區實施偵搜，並測探相關應處作為。東引指揮部即依標準作業程序應處，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。

陸軍司令部指出，國軍營區、設施及陣地偽裝，皆依規定實施，並定期執行反覘，以防敵空中偵察，確保防區安全。

今年二月首度有大陸飛行器盤旋馬祖上空，引起軍方遭受批評應變能力不足，事後陸軍司令部緊急派發馬防部信號槍，由地面衛哨對迫近防區的低空不明機發射信號彈示警。

當時軍方表示，馬防部為強化海、空突發狀況處置，信號槍下發至各一線哨所使用，經由防區指揮官同意方可射擊實施示警，使用時機均按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」執行。

馬防部為出現此案例後，立刻進行強化「空中突發狀況處置作為」，司令部也派遣步訓部教官前往馬祖授課，除針對信號槍操作要領、使用時機及射擊安全規定實施原則講解，也讓官兵實際操作信號槍，以達教育訓練成效。

據了解，信號槍除對低空不明機示警，包括接近海域的大陸船隻，也會發射信號槍示警，避免艦隻越界。

軍方表示，國軍的防空作為，會依照敵情的威脅，採取各種手段來做應對，包括廣播驅離等等，都是目前的作法，目的在提出警告。國軍聯合情監偵系統，對於臺海周邊海、空域軍事動態，都有嚴密的掌握，並且在避免擦槍走火的原則下，不論敵人有任何挑釁或測試我方反應的軍事作為，國軍一定會有相對應的動作；國軍各部隊也會針對敵情的威脅變化，強化各項狀況的應處演練。