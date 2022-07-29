由12位男偶像組成的香港男團「MIRROR」，自本月25日起一連在紅館預計舉行12場表演，結果昨(28日)演出到第4場時發生重大意外，原本吊掛於天花板的巨大螢幕就在觀眾眼前墜地，當場壓傷兩名舞者緊急送醫，而其實MIRROR這次開唱意外不斷，26日就有成員踩空摔落舞台，總彩排時也有舞者摔到舞台下，引來網友砲轟主辦方未重視開演前的工安問題。

由選秀節目出道的MIRROR，25日起在紅館舉行12場演唱會，從開演就傳出有舞者在總彩排時不慎摔落地面送醫，隔天首場表演時江𤒹生（Anson Kong、AK）、姜濤、呂爵安（Edan）在空橋橋段時就被指出差點踩空，讓觀眾看得膽戰心驚，Edan自彈自唱時，鋼琴和麥克風竟沒有聲音，他臨時決定改和粉絲聊天，成員在演唱〈BOSS〉時升降機還意外故障，之後第二場主辦方臨時取消空橋橋段，未料仍發生意外。

MIRROR首場演出時天橋出問題，之後成員AK差點踩空。（圖／取自《on.cc東網》）

MIRROR開唱第二場時，身為門面和領舞的陳瑞輝（Frankie）在講感言時當著觀眾的面踩空消失，事後他發文報平安，稱只是擦傷，抱歉讓大家擔心，看醫生後已無大礙，會休息好後繼續表演，沒想到28日又發生更嚴重意外，巨型螢幕竟然突然直接掉落舞台，砸傷兩名舞者，一人狀況明顯穩定，無生命危險。，另一人一度傳出昏迷指數僅有3，不過目前已經清醒，能夠和醫生進行對話。

MIRROR早在第一場出事後就連署要求主辦方重視安全問題。（圖／取自《on.cc東網》）

其實在首場演唱會發生意外後，MIRROR的粉絲便發起連署，要求主辦單位重視舞台安全問題，到27日晚間已經引來1.2萬人聯署，聯署發起人指出：「現希望主辦方正視問題，保障所有表演者（包括MIRROR 12子及所有舞蹈員）等之安全，在未能提供適當安全措施前，請考慮暫停使用非必要之機關或升降台。」，只是沒想到除了舞台地面上的問題，吊在半空的螢幕竟也會突然斷裂，消息傳開引來粉絲痛批：「連出幾場事故都還要開，想錢想瘋了吧」。