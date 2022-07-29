夏天艷陽高照，不少人洗淨衣物或棉被，都會拿到戶外自然曬乾。醫師洪暐傑表示，被子曬戶外不一定比較乾淨，有位阿伯因嚴重過敏來看診，本以為是被子太髒，但洗了被子也沒改善症狀，最後才發現是曬被子的地方錯了！阿伯每次洗完的被子都會拿到戶外曬，但因為外面剛好有樹，濕濕的被子讓空汙的懸浮微粒、蟲卵以及花粉通通都吸在上面，最終導致阿伯嚴重過敏。

洪暐傑近日在臉書發文分享，一位阿伯來看診主訴，最近睡覺鼻子狂過敏、鼻水一直流讓他完全睡不著覺，起初以為是被子不乾淨，因此便開始定期清潔被子，他已經連續五至六周，每周都洗被子了，但狀況還是沒有改善。

洪暐傑表示，仔細詢問阿伯過敏的時間與狀況後，他們發現阿伯每次洗完被子的2天之內，過敏症狀都會比較嚴重，因此他們先請阿伯這兩周暫時不要洗被子看看，結果阿伯回診的時候，立刻驚喜的說「過敏症狀改善蠻多的！」

洪暐傑指出，阿伯每次洗完被子以後，就會把被子晾在路邊曬乾，但剛洗完的被子濕濕的，導致空氣污染的懸浮微粒、戶外的蟲子產卵與花粉等，通通都會吸附在棉被上面，因此被子洗淨曬乾以後，反而會使過敏更加嚴重。

洪暐傑也說，很多人討厭的塵蟎，是個常見的過敏原，只要溫度超過55至60度就可以殺死塵蟎，但是純用曬的，塵蟎會移動到陰影處，就算能殺死塵蟎，塵蟎的屍體也會引起過敏喔。因此若想要殺死塵蟎，其實可以考慮用溫熱水洗被子，接著用烘衣機烘乾，再用強力吸塵器吸一下，減少塵蟎屍體。

洪暐傑表示，洗完被子放到外面讓太陽曬很好，但被子曬在戶外不一定會比較乾淨，如果大家發現蓋了曬完的被子反而過敏更嚴重，其實可以跟醫師討論一下。