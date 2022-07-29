根據《The Athletic》記者克拉克29日發文爆料，剛跟鵜鶘完成5年1.93億美元續約的「爆鞋哥」錫安威廉森，儘管下個球季假如他能擠進年度球隊，或是拿到年度MVP、年度防守球員，就可把合約變成5年2.31億美元，但他同時也有體重與體脂肪率的限制條款。

也就是說，在錫安威廉森這份頂薪續約當中，要求他的體重與體脂肪率總和必須要在295這個數字以下，如果超過的話，他的合約當中保障金額將會減少，代表就是降薪，他在杜克大學打球期間，體重約在285磅(129.3公斤)，進入NBA之後登記體重在284磅(約128公斤)。

所以錫安威廉森下個球季大約要把體重保持在275磅(約124.7公斤)左右，才有可能避免被減薪的命運，鵜鶘會有這項體重條款的主因，在於他上季太不控制飲食，導致身材過胖且變形，間接造成他在上季提前報銷，簡單來說，鵜鶘不希望他重蹈覆轍，才會訂出這種體重限制條款。

畢竟身為2019年狀元的錫安威廉森，菜鳥球季只打24場就告報銷，2020-21年球季雖打了61場，更交出場均27.0分、7.2籃板及3.7助攻，上季卻又因右腳手術提前報銷，問題就是他不願好好控制飲食與體重，鵜鶘也只好訂出體重條款讓他聽話一點了。