今天在CBA職籃傳來大消息，據外媒《The Pick and Roll》與大陸媒體透露，澳洲隊前NBA球員梅克(Thon Maker)即將加盟福建隊，他剛在亞洲盃率澳洲擊敗黎巴嫩拿下冠軍，賽會出色的表現也讓他再次受到外界注目，最後更獲選為最佳五人，相信有他的加盟會讓福建戰力大增。

Thon Maker is headed to the CBA in China and will play for the Fujian Sturgeons.#AussieHoops pic.twitter.com/IbvHYqgof6 — The Pick and Roll 🇦🇺🏀 (@PickandRollAU) July 28, 2022

澳媒《The Pick and Roll》昨天透露梅克將前往CBA福建的消息，他來頭可不小，過去曾效力NBA公鹿、活塞及騎士，但25歲的他已離開聯盟，上季前往以色列打球，今年則回到發展聯盟。而在剛結束的亞洲盃他代表澳洲出戰，場均貢獻17.2分8.8籃板2.3助攻1.3火鍋，率隊拿下冠軍。

梅克是南蘇丹裔澳洲人，2016年在首輪第10順位被公鹿選上，在密爾瓦基三季平均打13.8分鐘，場均貢獻4.6分2.8籃板0.7阻攻，投籃命中率43.5%，接著轉投活塞兩季、騎士一季，在騎士僅出賽8場比賽，之後就沒有回過NBA，如今他有機會在CBA重新證明自己，爭取到更多機會。