2018年選秀節目《Good Night Show 全民造星》結束後挑出12名男成員組成「MIRROR」正式出道，過去創下香港團體出道後最快舉行演唱會的紀錄，並在出道第一年就打進叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中「最喜歡組合」前10強，未料昨(28日)在紅館舉行演唱會，發生嚴重事故，表演時台上的大型螢幕當場斷裂砸傷兩名舞者，現場尖叫聲不斷，而目擊這一切的成員盧瀚霆（Anson Lo）也傳出驚嚇過度，目前入院靜養中。

MIRROR出道後燃起了香港久違的追星風潮，據傳人氣之旺12位成員加起來曾擁有香港市場7成的廣告數量，每每開演唱會也總是秒殺，今年他們克服新冠肺炎疫情，於25日起在紅館一連舉行12場演唱會，昨(28日)卻發生驚人事故，巨型吊掛螢幕斷裂，當場砸到兩名舞者的身體和頭部。

據知其中一位受傷舞者是COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的27歲男友李啟言（阿MO），另一位則是張梓峯，兩人送醫時意識清醒，李啟言頭、頸部受傷，而張梓峯則是盆骨及頸椎重挫，事情發生當下，在場1萬多名粉絲都看傻了眼，隨後經紀人黃慧君才上台，宣布中止演唱會。

據《東網》目擊這起事故的觀眾中有3名女粉絲（約16到40歲）因受驚嚇表示不適，其中一位21歲的葉姓女粉絲更是當場坐救護車送醫，《頭條日報》報導，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo，AL）也因受到驚嚇住院，但之後又傳出消息他回報沒事，已經跟周遭親友報平安。