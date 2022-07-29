美國晶片巨頭英特爾周四公布第二季財報與第三季財測，雙雙遜於分析師預期，這也讓英特爾盤後股價重挫超過10%，有專家認為，英特爾非常依賴PC與數據中心產業，而台積電、三星等同業在移動裝置及汽車領域都有較為廣泛的曝光度，才會在第二季財報出現如此明顯的差距。

路透社報導，英特爾第二季營收153億美元，低於市場預期的179.2億美元，淨利只剩下12億美元，比去年同期大減79%，EPS每股盈餘也從去年同期的70美分縮至29美分，毛利率更從59.8%衰退至44.8%。

同時，英特爾下調第三季財測，整體狀況與第二季相似，預估營收為150至160億美元，EPS每股盈餘則為35美分，原先市場預期英特爾第三季營收為186.2億美元，EPS則為86美分。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）將問題歸因於經濟活動快速放緩，但他也坦承，公司在執行端的表現有改進空間，「經濟狀況變為嚴峻，不僅造成消費市場的變化，而且還讓關鍵客戶的庫存出現劇烈變動，導致業務發生非常劇烈的轉變，且我們的執行端表現並不是特別出色。」

季辛格認為第二季及第三季就會觸底，且不影響公司未來的發展計畫，更不會延後砸下200億美元興建的俄亥俄州新工廠的時程。

報導提到，英特爾在最近低迷的經濟環境中遭到重創，但競爭對手的表現比他們要好得多，台積電與三星雖然雙雙警告個人電腦PC與智慧型手機的需求減弱，但在第二季都繳出不錯的成績單。

其中，若台積電能夠實現第三季的財測，將可能創下過去幾年來的新高，甚至有機會上調全年銷售的預測。市場數據分析機構IDC分析師Ryan Reith表示，「英特爾相當依賴PC產業與數據中心，但下游代工廠已經放緩下半年的訂單，但三星與台積電等同行在移動裝置與汽車等領域上都有更廣泛的曝光度。」