美國聯準會（FED）如市場預期升息3碼，投資人猜測Fed可能不需要像原先預期般激進升息，美股連2天上漲近800點，台股早盤上漲逾百點，最高約來到15012點，台積電早盤上漲9元來到510元。

值得注意的是，潤泰全、潤泰新昨日召開重大訊息，受轉投資南山人壽淨值下降影響，兩家公司淨值跟著縮水1300億元，為化解淨值慘跌下市危機，兩家公司雙雙變更第二季的會計政策改採公允價值，讓淨值不減反增，為了降低衝擊，潤泰全更決議增資3.7億股。但股價開盤雙雙跌停鎖死。

美股連續兩天收紅，法人指出，相對美股在季線之上，台股仍在季線15525點下約4%位置，看好後續有補漲空間。

道瓊工業指數上揚332.04點或1.03%，以32529.63點作收。標準普爾500指數勁揚48.82點或1.21%，收4072.43點。科技股那斯達克指數上漲130.17點或1.08%，收12162.59點。費城半導體指數揚升33.50點或1.15%，收2944.50點。