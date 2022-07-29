周四華爾街股市連續第二天勁揚，三大指數收盤均漲超過1%，那斯達克指數創下5月27日來最大的雙日漲幅。數據顯示美國經濟連續第2季萎縮，投資人認為聯準會或許不需要像之前所擔心的那樣激進升息。

三大指數都可望在本周收高，並創下2022年以來單月最大漲幅。

經濟數據公布後，美國10年期指標公債殖利率回落，標普公用事業股與房地產股躍升成為表現最好的族群。當債息走低時，公用事業和房地產股往往會上漲。

亞馬遜上季營收意外強勁，盤後股價飆升逾13%，蘋果上季財報優於市場預期且展望樂觀，盤後漲逾3%，帶動標普500 e-mini期貨大漲2%。

★主要指數

道瓊指數漲332.04點或1.03%，收32,529.63點。

那斯達克指數漲130.17點或1.08%，收12,162.59點。

標普500指數漲48.82點或1.21%，收4,072.43點。

費城半導體指數漲33.50點或1.15%，收2,944.50點。

★消息

繼參議院之後，美國眾議院周四以243票對187票通過晶片法案，並送交拜登總統簽署。此法將為美國半導體業提供520億美元的政府補貼，並為在美國興建的晶片廠提供價值240億美元的投資稅額抵減。此外，該法案還將在10年內授權約2000億美元用於促進美國的科學研發，以強化面對中國的競爭力。

美國商務部公布，第二季國內生產毛額（GDP）季減年率達0.9%，遠不及市場預估的季增年率0.4%。加上第一季GDP為季減年率1.6%，美國經濟連兩季萎縮，符合公認的「技術性衰退」定義。受此打擊，美股早盤一度走跌。

美國勞工部公布，上周（截至7月23日）初次請領失業給付人數減少5000人，為25.6萬人，超出經濟學家預期的25萬人，且仍徘徊在8個月高點。截至7月16日當周持續請領失業金人數減少2.5萬人，為135.9萬人，少過經濟學家預期的138.6萬人。

第二季GDP數據發布後，美國10年期指標公債殖利率一度急跌13.78個基點，報2.6471%，創下4月中旬來新低。對利息走勢更敏感的2年期債息一度大跌18.63個基點，報2.8117%。

紐約期油收跌0.86%，為每桶96.42美元，盤中一度大漲2.65%，逼近100美元大關，報99.84美元。布蘭特期油收漲0.49%，為每桶107.14美元，盤中一度上漲2.29%，報109.06美元。

美國各交易所成交量總計為112.1億股，過去20日均量為108.6億股。