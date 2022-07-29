★分析

Edward Jones資深投資策略師Mona Mahajan表示，公債殖利率下跌可能意味著市場認為聯準會將不得不在某個時候轉而降息，這個時間點可能在未來12個月內。這確實意味著政策緊縮的步伐將變得較為和緩。

聯準會如市場普遍預期宣布升息75個基點，以及主席鮑爾的發言緩解了投資人對於升息步伐的擔憂，激勵周三美股大漲。Alan B. Lancz & Associates Inc總裁Alan Lancz表示，現在有更多投資人進場，他們認為至少在夏季結束前不會有任何太大的意外發生。

E-Trade投資策略部門常務董事Mike Loewengart在談到美國第二季GDP報告時表示，雖然這肯定是負面消息，但請記住，1%跌幅相對較小，也支持萬一經濟陷入衰退，也將是溫和衰退的觀點。

聯準會已經明確表示控制通膨是其首要任務，因此不太可能因為又一個季度出現負成長而改變方向，儘管今天的報告可能與鮑爾昨天有關於經濟衰退的評論相戶矛盾。市場在7月一路走高，因此看到投資人未來面臨的挑戰不要感到驚訝。

Miramar Capital資深投資組合經理兼創始人Max Wasserman表示，周四美股大漲是這一波漲勢的延續。基本上，現在的看法是「聯準會在說我們已經接近尾聲」，而GDP數據告訴人們，聯準會沒有迫切的理由再升息75個基點，或甚至升息1整個百分點。聯準會可能還會再升息一點，但我們知道，他們不會繼續以相同的力道升息。

★類股

標普500指數11大類股僅通訊服務類股收黑，終場跌0.74%。房地產股漲3.70%，公用事業股漲3.53%，表現取佳。

由中概股組成的金龍中國指數下挫1.21%。

★重磅股

重量級科技股普遍上漲，蘋果漲0.36%，微軟漲2.85%，亞馬遜漲1.08%，Alphabet漲1.03%，特斯拉漲2.21%，Meta跌5.22%，網飛跌0.32%。

在道瓊指數成分股方面，Nike漲4.05%，漢威聯合（Honeywell）漲3.69%，表現最佳。旅行家集團（Travelers）跌2.03%，跌幅最大。

主要晶片股方面，高通跌4.54%，英特爾跌1.17%，表現最疲弱。德州儀器漲2.45%，超微漲2.06%，應用材料漲1.64%，輝達漲1.09%，恩智浦漲0.94%，美光漲0.29%。

★焦點股

福特上漲業績意外強勁，股價大漲6.1%。該美國汽車大廠第二季營收年增49%，為400億美元。其中，汽車銷售額為379.1億美元，優於市場預期的343.2億美元。經調整後每股盈餘為68美分，優於市場預期的45美分。

Meta Platforms股價大跌逾5%。因經濟可能衰退的擔憂和競爭壓力削弱數位廣告銷售業務，該臉書與Instagram母公司上季營收有史以來首次下滑，且本季展望意外慘淡。Meta第二季營收年減1%，為288.2億美元，不及市場預期的289.4億美元。該公司預估第三季營收介於260億～285億美元，相當於較去年同期下滑2%～11%。

高通股價下挫4.54%。該美國手機晶片大廠上季業績優於市場預期，但本季展望意外疲弱，並警告嚴竣的經濟形勢和智慧手機需求放緩可能打擊旗下主要的手機晶片事業。財務長Akash Palkhiwala在法說會上表示，我們預期全球經濟的高度不確定性和中國防疫措施造成的衝擊，將導致今年下半年客戶在採購方面變得謹慎。

太陽能類股集體飆升，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和中間派民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）宣布就遠大的氣候支出法案達成協議。Sunrun飆漲29.97%，Sunnova漲27.93%，First Solar漲15.29%， Enphase漲7.26%和Constellation Energy漲16.32%。

★台股ADR

台股ADR漲跌互見。

台積電ADR漲1.12%，收88.61美元，換算台股價格為530.38元。

聯電ADR跌2.47%，收6.72美元，換算台股價格為40.22元。

日月光ADR漲0.85%，收5.90美元，換算台股價格為88.29元。

中華電信ADR跌0.15%，收40.29美元，換算台股價格為120.58元。