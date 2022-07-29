中新經緯用戶端29日報導，中共中央政治局28日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。此次會議在宏觀政策、財政和貨幣政策、全方位守住安全底線、房地產市場、金融市場、平台經濟、民生保障等方面，釋放一系列重磅訊號。

中新經緯報導，本次中央政治局會議中的經濟政策相關內容，中航證券首席經濟學家董忠雲表示，在總的宏觀政策上，本次政治局會議的表述更加具體，即「要在擴大需求上積極作為」「財政貨幣政策要有效彌補社會需求的不足」。從經濟數據上看，雖然供給端恢復良好，需求端的外需韌性較強，但代表內需的消費和房地產投資仍是經濟的拖累項。下一步，在「擴大需求」的總方針下，可以期待更進一步的刺激消費和穩定房地產市場的政策出台。

董忠雲指出，本次會議特別強調要「用好地方政府專項債券資金，支持地方政府用足用好專項債務限額」，這預示著年初以來通過大量發行專項債刺激地方政府加速基建投資、進而穩定大陸全國經濟基本盤的基本政策方針並未改變。

粵開證券首席經濟學家羅志恒同樣認為，當前供給恢復得相對較好，但是需求端總體較弱，距離正常狀態還有較大差距：一是居民消費低迷疲軟，服務業消費尤其是餐飲仍處負增長，居民的邊際消費傾向始終低於疫情前；

二是房地產市場出現了不穩定的風險因素，導致房地產銷售、投資和預期較弱；

三是當前的出口增速中價格貢獻較大，剔除價格因素後的數量同比增速有明顯的下台階壓力。在此種背景下，擴大基建投資成為穩增長、擴投資的重要抓手。

關於貨幣政策，國金證券首席經濟學家趙偉表示，本次會議貨幣政策側重信用支持，政策性銀行發揮「準財政」作用，成為財政重要補充。

「對於資本市場而言，無需過度擔心下半年國內流動性的緊縮問題。」董忠雲指出，在國際流動性持續緊縮和大陸國內CPI第三季存在著同比超過3％的可能的情況下，市場對下半年大陸穩健寬鬆的貨幣政策能否持續出現了一定疑慮，但本次會議關於貨幣政策的表述進一步表明「穩增長」仍然是大陸貨幣政策的核心訴求。