台灣以美食文化著稱，除了聞名全球的珍珠奶茶、鳳梨酥、牛肉麵等名產，從北到南都有特色各異的在地小吃，成為外國觀光客走訪台灣必排的行程。近日有網友就好奇台灣有哪些著名小吃「你覺得不好吃」，也掀起外界關注與熱烈討論。

很有名卻沒想像中好吃？淡水阿給、台南棺材板被網友狂點名

有網友在PTT八卦版以「有什麼著名小吃但你覺得超難吃的？」為題發文，透露每次和家人到夜市吃蚵仔煎，都不喜歡店家放青江菜「咬起來時不時還有蚵仔的腥味」，另外像是蚵爹也被批「澱粉加油的食物，吃起來超級膩又不舒服」，原PO也好奇：「有什麼著名小吃但你覺得超難吃的？」

鄉民也留言自己的想法，「麻薏湯和大麵羹，不喜歡稠稠的就會不喜歡」、「大麵羹+1，只有台中人覺得好吃」、「宜蘭一串心、瑞芳龍鳳腿」、「基隆營養三明治，炸的油膩膩...還有通化街胡椒餅，硬邦邦的超難啃...」，像是小琉球蜜麻花、鱔魚意麵、鼎邊銼、蝦仁飯也都被點名，不過有網友緩頰「我吃過的蚵仔煎都加豆芽菜和小白菜」、「蚵仔煎也有好吃的，外皮煎出一層脆的薄片」、「很多在地名店並不會符合外地人的口味」。

其中多數網友認為淡水阿給和台南棺材板口味與想像中有所落差，「直覺想到淡水阿給」、「淡水的大半很雷，阿給、炸蝦捲、古早味蛋糕」、「阿給最難吃，不知道在有名什麼」、「阿給根本就是老人吃的東西」、「阿給，我第一次去淡水滿懷期待吃，旁邊台北朋友不忍看我」。

針對棺材板，網友也嗆：「棺材板，真的不知道在吃什麼」、「第一次去吃台南棺材板，以為老闆上錯」、「棺材板真的永生難忘的難吃」，不過有網友認為「阿給蠻好吃，是吃到不同家？」、「棺材板很好吃吧，雖然看到那鍋內餡滿滿三色豆很三條線...」。

網友討論阿給、棺材板有哪些關鍵字？人氣、美食成為網友近一個月熱議話題

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「淡水阿給」近一個月熱門關鍵字，包含暑假、淡水、老街、台灣、特色、小吃、人氣、美食、推薦、名產、伴手禮、好吃，除了因為暑假帶動淡水老街觀光人潮，油豆腐中間挖空後填充炒過的冬粉與浸泡過的滷汁，再以魚漿封口並蒸熟、淋上甜辣醬的「淡水阿給」，也是台灣特色小吃與人氣美食，更是許多人來這裡必吃的名產與伴手禮，有饕客品嚐完後也給予好吃的評價。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

另外從「台南棺材板」近一個月熱門關鍵字中也能發現台南、人氣、美食、特產、口感、搭配、食材、朝聖，台南棺材板是在酥炸過的吐司盒中放入雞肉、花枝、豌豆等內餡，再淋上白色牛奶勾芡濃湯，不僅是台南人氣美食與特產，食材搭配吃起來也有多層次口感，讓饕客來到台南時都會朝聖嚐鮮。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月28日至2022年07月27日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『淡水阿給、台南棺材板』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。