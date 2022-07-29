鬼月來了! 別說"鬼".別穿黑衣 民俗專家:"3類人"多注意│中視新聞 20220728

農曆七月是俗稱的「鬼月」，在傳統習俗上不宜搬家、交屋、入宅、買車等，被視為諸事不宜的月份，歷來這段時間也是房市的淡季，諮詢找房、預約看屋的人數相較其他月份來得趨減。雖說近年來大眾觀念逐漸轉變，對鬼月忌諱愈來愈淡薄，連帶對房市的影響也愈小，但仍有不少人對這個時期心生敬畏。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近三年來，鬼月看房網路討論度最高的禁忌及注意事項，了解這些民間習俗，讓自己在這段時間也能安心找到心儀的住宅。

1、避開搬家入厝

許多人忌諱在農曆七月搬新家，老一輩長者尤其介意，深怕一「動」會驚擾到「好兄弟」，因此在這月分搬動、遷移能避即避。信義居家表示，若是不幸遇上家人逝世，傳統習俗會建議在對年（一年過後）再進行搬家。若有緊急搬家需求，還是可請教專業命理人士，詢問特殊期間搬家所要特別留意的細節與習俗。「鬼跟炒房誰比較恐怖」、「能遵守就配合做，少部分的傳統或許是前人誇大或以訛傳訛，尊重就好」。

2、迴避開工動土、裝潢

傳統習俗上，開工動土、裝潢多建議選在農曆七月「前」先行拜拜開工，之後仍然可以照常施作，無須停擺一個月。若無法提前，還是建議過了鬼月再施作。網友說，「一堆建案難道農曆7月就不施工嗎」。但也有人認為不宜開工還有一原因是，夏天施工，工人多會心浮氣躁，「我是認為7月天氣很熱，你會給工人吹冷氣嗎？汗流浹背地施工，品質多少會受影響吧！」。

3、不要在屋內吹口哨

相傳，在農曆七月吹口哨或吹笛子，會讓「好兄弟」聽到且以為是有人在呼喊他，因此吸引他們靠近，尤其看房時是進到全然陌生的屋子參觀，更要盡量避免這個舉動。「申時15:00過後不可以吹口哨、蕭、琴 （悲傷之音祂們會來聆聽）」、「我有時候會下意識吹口哨欸」、「我已經800年沒吹口哨了」、「平常心就行了，整天禁忌來禁忌去……」。

4、山邊/水邊的房不要看

有一說法是鬼門開後會有水鬼抓交替，所以長輩會告誡水邊「凶靈」充斥，尤其海水、河水的漲退潮變化大，所以要避免前往成為水鬼找交替的對象；不到山區是因為晚上陰氣較重，容易受到驚嚇或發生意外。「很忌諱去水邊，山邊，出門出去玩都要跟神明報備」、「海邊、山上寧可信其有+1」、「從來沒有照著做，凡事心存正念，不要迷信」。

5、30年以上老屋不要看

有命理師提醒，農曆七月不宜看屋齡20或30年以上老房，據說往生者會在這個月份回到生前居住過的住家徘徊，如果本身體質特殊或八字較輕容易沖煞、感冒。「還一堆老房貴貴的賣」、「老房價值就是都更啊～」、「我就住30幾年老屋怎麽了，台北一堆30年老屋，舊社區全都是，老屋招誰惹誰啦！」。

6、日落盡量不要看屋

有房仲表示，有些客戶對鬼月還是會有些擔憂，不願意在晚上看屋、不願意在晚上簽約，因此建議也選擇正午時分，陽光最充沛的時間看屋，另外，太陽下山後就儘量不要再去看屋，因為天黑反而容易心慌，就算房子沒問題，也可能因為一點風吹草動自己嚇自己，反而錯失好房。「如果真的怕，趁日落前陽氣重看完（房子）」。

7、注意自己特殊體質

有一說是，農曆七月如果要看房，也要注意自己是否體質較虛或有身體不適，因為如果本身體質較敏感或時運較低者，進到「不乾淨」的房子，很容易撞邪或被「好兄弟」纏上。「（有特殊體質）之前被人利用幫忙看房子乾不乾淨」、「第一次遇到的房仲帶我去看房子時，就有説他的體質比較敏感，所以如果是事故物件他自己是不會進去一起看，因為會不舒服」。

8、屋內走動不要靠牆邊走

有命理師提到，牆壁本身性屬陰涼，容易有陰氣較重的問題，是「好兄弟」們喜歡行走的路徑，如果人也靠著牆壁或是沿著牆走，就有可能沾上陰氣。特別看房時是在不熟悉的屋內，建議離牆遠一點。「誰跟你說，鬼會依附在牆上，我看過的鬼，根本就不會依附牆上」、「還有一個禁忌，千萬、千萬不要靠近『人』」。

9、不要在屋內撐傘

農曆七月正好是大熱天，許多人在戶外都習慣撐把陽傘，但進到屋內參觀看房時，記得將傘收起來再進屋。相傳鬼魂不見天光所以會躲在傘中，在屋內撐傘，易引鬼魂入室。且傘與「散」為諧音，會讓人聯想散財、家人分散等負面之意。「不會在屋內撐傘，只會屋內曬傘」、「那都講英文日文法文西班牙文之類是不是就可以免疫？不用怕屋內撐傘會帶賽了啊」。

10、簽約儀式選吉日吉時

風水師指出，並非整個農曆7月都有所忌諱，也是有好日子，像是農民曆上標示「宜立券、宜交易、宜訂盟」的日子，都是可以進行置產簽約的好日子。因此，如果有迫切買房的需求，簽約、交屋，建議選適合「訂盟」的時間且最好是在白天。「選擇良辰吉日參考農民曆，還是可以簽約買房」、「簽約跟入厝要避開與自己相沖的日子」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年07月19日至2022年07月18日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鬼月看房』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統