美國拜登總統與中國國家主席習近平於月28日進行通話。拜登向習近平重申美國對台政策不變，並強調美國強烈反對任何片面改變現狀或破壞台海和平穩定行為的立場。外交部表示，美方在雙方通話結束後，已於第一時間向我方簡報。

外交部感謝拜登政府自上任以來，多次強調台美關係「堅若磐石」，以及拜登總統對維持台海和平穩定現狀的重視，與對台灣安全的堅定支持。

外交部指出，我國將持續深化台美緊密的安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海安全及印太區域的和平、穩定與繁榮。