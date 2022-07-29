華碩 (2357)今除息交易，每股將配發42元現金股利，創下歷史新高，預計發出311.95億元的現金股利；華碩同時宣布5G旗艦手機Zenfone 9登場，入門款2萬元有找。

Zenfone 9採用4奈米製程Snapdragon 8+ Gen 1處理器，5.9吋機身。5000萬畫素主鏡頭搭載六軸防手震Hybrid雲台，整合OIS、EIS防手震技術及自動對焦技術，大感光元件為同級手機之最，即日起（29日）全台華碩專賣店、ASUS Store及各大電商平台開賣，8月1日全通路上市，電信搭配指定專案手機0元起 。

Zenfone 9機身側面的ZenTouch按鍵內建指紋感應器，一觸解鎖超便利，亦可滑動查看通知、重整網頁或多媒體控制 ，單手操控自如。砂岩紋路質感背蓋防汙，「雙擊背蓋」快速啟動自訂功能 。雙鏡頭模組包含5000萬畫素主鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭；光軌模式下，以預設長曝光參數拍攝瀑布、星軌、車流等流動軌跡，一鍵直覺專業成像。IP68防塵防水，戶外使用無負擔；120Hz AMOLED螢幕讓畫面更加流暢真實，搭配Dirac頂級音效調校及Hi-Res認證的雙立體聲喇叭，音質細膩立體，並保留3.5mm耳機孔，提供絕佳聽覺饗宴。

此次Zenfone 9共有四種顏色：午夜黑、鏡月白、澄日紅及隕石藍；售價方面有3種價格帶8G/128G，建議售價NT$19,990；8G/256G，建議售價NT$21,990；16G/256G，建議售價：NT$25,990。