1名網友在臉書轉發一篇文章，日前他看到1位家長發文詢問，他兒子的手錶於幼兒園上課時撞壞，老師是否該買1支新的賠孩子，原PO傻眼呼：「是我認知有問題？還是恐龍家長太奇特」，貼文一出，引起熱議：「為什麼要老師賠償，老師有規定要戴手錶到學校嗎？什麼神邏輯」、「爸爸出生的時候一定是碰壞腦子了，要叫醫院賠償才行」。

1名網友於臉書社團《爆怨公社》以「是我認知有問題？還是恐龍家長太奇特」發文，日前他看到1位爸爸於《幼兒園大小事》貼文，內容寫下，讀幼兒園的兒子在上體能課跟同學玩遊戲時，不小心撞到導致手錶壞掉，爸爸詢問網友們，因手錶於課堂上壞掉，新買1支的費用是否要老師來承擔，原PO看完後傻眼直呼：「這年頭老師難為啊！自己允許孩子戴手錶到學校，結果竟要老師賠償費用」。

文章曝光後，網友紛紛調侃：「這個好笑！可以看到未來了」、「我看了什麼」、「是地板的錯，叫地板賠償」、「我的車在馬路上跟別車碰撞，馬路是國家的，所以國家要賠償我的車」、「點酒來喝和叫小姐來坐檯都是在酒店的時候發生，應該酒店付款」、「我覺得這位爸爸出生的時候一定是碰壞腦子了，一定要叫醫院賠償才行」。

也有人說：「我家孩子戴在脖子上的空氣清淨機在學校被同學扯掉，壞了自己摸摸鼻子再買」、「如此嬌貴，請家教在家就沒這煩惱」、「帶了就要有壞掉的風險呀這位爸爸」、「請問有替手錶保保險嗎？沒有？那沒辦法理賠喔」、「為什麼要老師賠償，老師有規定要戴手錶到學校嗎？什麼神邏輯」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障