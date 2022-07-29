「生生用平板」政策9月開學將入班使用，台南市各國中、小學校7月已接獲平板電腦，台南市教育局7月加開培訓班，提供教師學習使用平板，已有6成教師完成課程，進度大幅超前教育部規定，全市預計9月開學前，所有師資皆能完成培訓，達成率全台第1。

台南市教育局2年前因新冠肺炎疫情需要，開設「數位學習工作坊」培訓教師使用平板電腦。教育部「生生有平板」政策上路後，台南市7月平板電腦已分發到各校，隨即加開40場培訓班，場場爆滿，許多場次皆增加名額，提供教師報名學習需求。

台南市教育局預計在開學前，可全部完成所有教師培訓，意即開學後，「生生用平板」的設備與師資可同步到位。

台南市長黃偉哲表示，原依教育部的規畫，全市需要4年才能完成全部教師的平板電腦培訓，台南市考量平板電腦已送達各校，為了在新學年度發揮平板使用效能，提升教師知能絕不能「慢半拍」，希望在平板電腦入班同時，所有老師皆已做好有效運用的準備。

台南市教育局長鄭新輝表示，台南市自2年前即提早布局，逐步師資培訓，課程包括科技輔助自主學習理念、教學實施模式、數位學習資源與因材網等平台的操作與應用等，除了超過6成的教師受訓，報名參加培訓的教師高達95％，進度大幅領先教育部要求的25％目標。

台南市8月上旬將繼續針對尚未參加數位學習工作坊之教師、外縣市調入教師及初任教師加場辦理數位學習工作坊師資增能培訓，所有教師的師資培訓開學前將可提前達成。