香港男團演唱會巨型螢幕掉落! 猛砸2舞者受傷送醫│中視新聞 20220729

由12位從選秀節目出道的香港男子偶像團體「MIRROR」，從本月25日起一連在紅館舉行12場演唱會，豈料昨(28日)在舉行第4場時發生嚴重意外，兩名舞者被巨大墜落螢幕重擊身體和頭部，昨晚畫面瘋傳後引發熱議，陳奕迅和鄭秀文等大咖藝人也紛紛發文，曬出黑畫面希望傷者吉人天相，平安度過這關。

昨晚MIRROR在香港紅館開唱時發生恐怖意外，兩名舞者在眾目睽睽之下被掉落的巨大螢幕砸傷，當場直接重創舞者頭部和身體，雖然兩人送醫時意識接清醒，但傷勢都相當嚴重，重創的部位不是頭部就是頸部或骨盆，對此，主辦單位大國文化及MakerVille已宣布將全面取消之後的場次，已購票的觀眾可以憑票券退款，詳細辦法會再公布。

陳奕迅、鄭秀文曬黑畫面。（圖／翻攝自mreasonchan、sammi_chengsauman IG）

MIRROR所屬的經紀公司大國文化昨發言人表示，目前最重要的是將傷者照顧好，也希望大家給公司一些處理後續。而昨新聞傳開後，陳奕迅便在IG發了黑畫面，配上雙手合十符號，鄭秀文也曬出黑畫面，加上4個雙手合十符號，寫下：「深深祈求。人平安」。

古巨基發文。（圖／翻攝自leoku IG）

此外，容祖兒發文：「吉人天相，祝所有人平平安安」，古巨基表示：「祈求傷者平安，所有人都平安，集氣」，阿嬌、王菀之、鄭欣宜、張大大、吳卓羲等藝人也發出祈福內容，希望傷者早日康復，大家都健康平安。