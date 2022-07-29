台大學生發表看法。(取自中天新聞)

台大學生發表看法。(取自中天新聞)

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大碩士論文門風暴，林競辦發言人黃韋鈞、律師黃帝穎昨(28日)北上到民進黨中央黨部開記者會，提出3點證據，強調林智堅論文符合寫作邏輯，「絕對是原創沒有抄襲的可能性」。《中天新聞》昨(28日)實際到台大校園周邊詢問學生對論文門看法，其中有學生表示，「我覺得別再拗了」、「不道歉的話反而會覺得說為什麼做錯不道歉」。

《中天新聞》派出辮子妹詢問台大學生對此議題看法，有學生表示，「如果今天有抄襲就是有抄襲」、「如果是抄襲的話，那確實很嚴重」、「真的有抄的話，就認錯道歉」、「做錯了就要承認」、「他只是一直強調自己是原創，可是沒有拿出證據來」。

另外，有學生認為「台灣第一學府被爆出這種(抄襲)新聞，必定會被社會放大檢視，所以要說醜聞也不為過」、「頒一個『類』碩士，就給他『類』畢業，反正他們不是這麼喜歡『類』」。

至於林智堅不出席學術倫理審定會，台大學生則是認為「你自己去辯解不是比較好」、「這是弔詭地方，如果對自己東西有信心沒有必要不出席，我覺得他迴避出席就是很擺明告訴大家他對於自己的論文沒有底氣」。