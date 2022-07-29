7月聯準會利率決議會議拍板升息3碼，為連續第2個月升息3碼。統一投信表示，聯準會政策符合預期，市場短線已反應利空，原本對多重不確定性的避險甚至恐慌情緒暫時消退，目前重回貨幣政策空窗期。不過，統一投信提醒，本次聯準會表示不再提供具體的前瞻性指引，且再度轉為「以數據為基礎」的決策方式，將導致未來更多的不確定性，加上市場需即時反應每一次的經濟數據，未來市場短期波動度將上升。

另外，本月公佈的美國6月CPI年增率再創40年新高後，「通膨預期」重新校準。統一投信表示，雖然近期由於擔憂全球經濟成長將放緩，原物料價格出現回落，但在供應鏈斷鏈和薪資上升壓力下，可能仍需要幾個月的時間，才能降低消費者價格。通膨見頂假設延後，使市場中期仍將面臨經濟成長動力衰退，及通膨預期自我實現的下行壓力。

而隨著升息進程推進並啟動縮表，目前聯準會政策已進入真正緊縮階段，將對實質經濟造成明確衝擊。統一投信表示，7月升息後，聯準會基準利率達到中性利率水準，預計年底利率升至3.0～3.5%水準。而自6月開始的縮表，將在9月提升至每月950億美元，以聯準會主席鮑爾表示，未來仍將維持縮表時程2～2.5年計算，預計聯準會最終將收回2.1～2.7兆美金。

除了聯準會官員發言及將在8月18日公布的會議紀錄以外，投資人未來仍須對通膨發展保持關注，並留意9月聯準會會議前的就業數據。同時透過德國及義大利10年期公債利差，觀察歐洲經濟狀況。在市場對經濟衰退的擔憂下，債市目前已出現長期資產配置型資金進場佈局跡象。未來投資人可觀察下半年升息幅度，及9月加速縮表後，公債是否有機會出現最後買點。