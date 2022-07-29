拜登與習近平視訊對話

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平周四在長達2小時17分鐘的馬拉松視訊談話中，為台灣問題針鋒相對，但無論在這長期爭議，或其他任何最近造成雙方緊張的議題上，都沒有具體進展。

據《紐約時報》（The New York Times）28日報導，習近平在雙方4個月來的首度直接對話中嚴厲警告美國，「民意不可違，玩火必自焚」，不要插手台灣事務。反之，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，拜登在會談中強調，美國並未改變政策，但強烈反對任何人改變台海現狀，或破壞台海穩定與和平。

中國外交部說，這是一次富有成效的對話，但在沒有直接提及最近幾天因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台，以致激怒北京的話題下，重申去年11月「玩火必自焚」的警告。

就在拜習進行對話之際，由於裴洛西可能訪問台灣，已引發北京威脅，將進行報復。白宮擔心，歐美正為了協助烏克蘭抗俄，而投入大量精神財力，裴洛西要是訪台，可能會不必要地激怒北京。

拜登公開說，美國軍方認為，目前不是裴洛西訪台的好時機。儘管白宮官員表面上說，她可以決定自己的時間表，但美國國會的解讀卻是在對她施壓，要她延期或取消訪台行程。