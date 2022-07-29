一名居住在台中的女網友分享，近日透過朋友認識了一位天龍男，初次見面覺得對方很紳士，結果兩人約在台中見面，對方卻瘋狂抱怨，甚至頻頻說出充滿歧視意味的言論，讓她超級震驚，其中包括「這就是我討厭南部的地方」、「妳每天都會聽槍聲當安眠曲嗎？」等等，引起南北大戰，不少人認為許多天龍人都這樣。

一名女網友在Dcard上發文分享，她是台中人，某天參加朋友的生日聚會認識了一個台北男生，起初對方表現得很紳士又很幽默，讓她頗有好感，結果約出來以後，發現對方根本就是一場惡夢。

女網友表示，她和台北男約好要在台中見面，到了約定當天，台北男搭高鐵來台中找她，卻在到市區的路上開始擺臭臉，後來更直接抱怨說「這就是我討厭南部的地方，光是高鐵站就離市區太遠了吧！還要一直坐車真的很煩，就不能像台北一樣方便嗎？」而她聽到對方地一番話超震驚，也很想要回家。

女網友透露，雖然對方講完那句話，發現她臉色不對後有道歉，但她的心情還是被弄得很糟糕，不過，她很是努力忍耐，盡責地帶台北男到處走走逛逛。結果，兩人到審計新村以後，台北男又開始嫌東嫌西了，一下子說「這種文創的地方都在騙錢」，後來吃飯的時候又說「所以妳每天都會聽槍聲當安眠曲嗎」、「我不懂為麼有人願意待在這裡這麼久？」自以為是的幽默讓她超級反感。

女網友崩潰地說，她不懂怎麼有人可以這麼沒水準，字字句句都在貶低她出生的地方。因此她告訴對方說「我相信每個縣市都有自己漂亮且獨特的地方，真的不必靠貶低別人來獲得優越感！」講完準備離開，對方竟拉住他說「我高鐵票花了很多錢，這頓給妳付！」讓她又氣又傻眼，丟了一張1000元，就直接轉身回家了，而這次超鳥的約會經驗，讓她大呼還是乖乖單身比較實在。

此文曝光以後就衝上熱門，不少網友看呆直呼，這世界真的什麼人都有，男的也太沒有素質了吧？「真的好難相信世界上真的有這種人，好誇張」、「他是不是以為台北以外的地方都是南部？」、「我的台北同事裡，10個有9個都是這種跟上述一樣的XX人，真的很討厭」、「自以為是的天龍人」、「這比鬼故事還可怕」。不過，也有網友表示，開玩笑說台中是「慶記之都」，蠻多台中人都接受，就像大家愛講台北是天龍國一樣，感覺原PO有點玻璃心。