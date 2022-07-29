林哲瑄日前在新竹市立棒球場撲接飛球造成受傷，目前確定將休養8個月，本季提前結束，而林哲瑄今天在臉書發聲了，除再次強調球場安全重要，也在長文中吐露了受傷心聲，直說這幾天都沒辦法安穩的睡覺，老婆對此也相當擔憂且難過，更語重心長表示一個受傷可能讓前面辛苦累積的一切都會化為烏有！文中內容句句令人心疼。

新竹市立棒球場啟用後問題頻傳，富邦悍將外野手林哲瑄因撲接飛球受傷，造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂，最後經本人、防護團隊與球團共同評估，將進行手術休養8個月，本季提前結束。而此消息除讓球迷不捨，今天林哲瑄也在個人臉書發長文吐露心聲，表示這幾天都無法安穩睡覺，只要想到本季無法在球場上繼續奮戰，心情就會相當難過。

林哲瑄坦言得知傷勢後老婆十分心疼，擔憂他未來可能無法百分之百恢復回到場上，甚至談到提早結束職業生涯後的計畫，他語重心長說：「我靜下心來好好的思考，才深深的感受到，球員真的相當弱勢，一個受傷可能前面辛苦累積的一切都會化為烏有！」但他仍勉勵自己既然發生就要面對，也再次呼籲各級單位都要好好重視球場安全。