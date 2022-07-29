綜所稅第一批退稅總金額近510億元創歷史新高，並於今天撥款，6月30日前完成網路申報等4大類納稅義務人符合「退稅早鳥族」條件；財政部提醒民眾，國稅局不會通知納稅義務人去ATM進行相關操作，籲留心詐騙電話。

110年度所得稅結算申報已於6月30日截止，3批綜所稅退稅時間落在今年7月29日、10月31日、明年1月，財政部賦稅署預估，總計退稅金額約新台幣535億元。

根據財政部財政資訊中心先前公布，第一批退稅件數逾323萬件，金額近510億元創歷史新高。

財政部高雄國稅局指出，符合首批退稅條件的納稅義務人可分為4大類。第一，5月1日至6月30日完成網路申報者，第二，在5月1日至6月30日，用稅額試算服務，以線上登錄或撥打語音免付費電話方式確認的退稅案件。

第三，5月10日前，採稅額試算服務，遞送或掛號郵寄退稅確認申報書，給原寄發通知書的分局、稽徵所者；第四，5月10日前，向戶籍所在地稽徵機關完成申報的二維條碼或人工申報退稅案件。

賦稅署指出，退稅包含2種方式，即利用存款帳戶退稅和寄發退稅憑單。

有在綜所稅電子結算申報繳稅系統或結算申報書上，填妥金融機構或郵局帳戶等資料者，國稅局會於退稅日直接將應退稅款撥入指定存款帳戶，免經人工手續；未填寫者，國稅局會寄發退稅憑單，民眾須去金融機構領取退稅款。

賦稅署表示，國稅局不會通知納稅義務人去ATM進行相關操作，呼籲民眾留心詐騙電話。

同時，高雄國稅局提醒，這波退稅憑單兌領期間從今年7月29日起至9月30日止，若退稅金額未達新台幣5000元者，可持憑單向票面指定的付款銀行兌領現金；其餘均須提出票據交換才能領到退稅款。

高雄國稅局指出，納稅義務人除可利用各地區國稅局網站查詢退稅款撥付狀況外，也可利用自然人憑證或已辦理註冊的健保卡，至財政部稅務入口網查詢，免出門即能掌握退稅資訊。（編輯：張均懋）1110729