陳女29日凌晨墜樓，雖緊急送至醫院急救，仍在急救1小時後傷重不治，死因警方正在釐清當中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄凌晨驚傳墜樓意外！36歲陳姓女子29日凌晨於住宅大樓墜樓，大樓內住戶及兒子聽見重物落地聲響，大樓管理員趕出樓外查看，發現陳女墜樓壓損樓下3輛機車，趕緊報警求救，獨自撫養兒子在家中也聽到重物墜落聲，雖陳女緊急送至醫院急救，仍在急救1小時後傷重不治，死因警方正在釐清當中。

新興區復興一路12樓高住宅大樓凌晨0時50分管理員及住戶，發現陳女墜樓，趕緊報警，救護人員立即到現場將陳女送至高醫急救，但仍在凌晨1時50分宣告不治。警方訪查陳女身分，才知道為該大樓住戶。

據了解，陳女為單親媽媽，獨自撫養1名念國中一年級的兒子，今日凌晨0時40分許陳女對兒子課業管教，罵幾句後就獨自出家門搭電梯上樓，住戶與兒子不久就聽見大樓外重物墜落，警方鑑識人員勘驗現場，發現頂樓有腳印痕跡，初步排除外力介入，她墜樓原因待警方調查，後續依規定報請檢察官進行刑事相驗。