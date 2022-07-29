看來「魔獸」霍華已經替自己找到了不打球之後的退休計畫！目前還是自由球員的霍華，29日來到WWE(美式職業摔角聯盟)位在田納西州納什維爾舉辦的選拔賽現場擔任嘉賓，他更提前放話自己假如下個球季沒有加入任何球隊，將會考慮進軍WWE。

「雖然下個球季，我仍然想在NBA打球，」現年36歲的霍華表示，「但如果這沒有發生，那麼我準備先讓自己放鬆一陣子，然後加入WWE，我的NBA職業生涯從奧蘭多開始，所以我很願意能在奧蘭多WWE中心，正式開啟我的WWE生涯。」

身為2004年選秀狀元，霍華生涯待過魔術、湖人、火箭、老鷹、黃蜂、巫師、七六人等隊，且跟湖人在2020年成功摘冠，地點就在奧蘭多隔離泡泡，不過上季重返湖人打球，他平均每場只拿6.2分、5.9籃板，到現在也遲遲沒跟任何球隊簽約。

反正霍華並非史上首位NBA球員改去WWE擂台大玩摔角，之前爵士退役球星「郵差」卡爾馬龍，就曾在退休之後加入WWE，還跟「小蟲」羅德曼在場上對抗，如今霍華提前這樣放話，相信他也不僅說說而已，以他的身材條件與搞笑個性，或許能在WWE找到一席之地。